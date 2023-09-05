Публика смутилась: Гагарина и Билан вновь устроили скандал в эфире «Голоса»

В новом сезоне «Голоса» к роли наставников вернулись Дима Билан и Полина Гагарина. Прошедшие съемки показали, что между артистами натянутые отношения. Знаменитости при любой возможности стараются съязвить и упрекнуть друг друга в непрофессионализме. Как сообщает Экспресс газета, в недавнем выпуске шоу артисты вновь устроили скандал.

На этот раз Дима и Полина не поделили 19-летнюю Елизавету Качурак. В прошлом сезоне девушка была в команде Билана, однако на этот раз она решила поработать с Гагариной. Подобная ситуация не понравилась артисту. По информации источника, свое недовольство Дима так ярко выразил, что зрители зала смутились. Исполнительница хита «Обезоружена» не растерялась и съязвила коллеге в ответ.

«Перебить ты меня хотел, а не отвлечь всех», — высказалась Полина.

Отметим, что ни Билан, ни Гагарина не комментируют скандалы в эфире «Голоса».

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