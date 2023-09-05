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04:00, 05 сентября 2023
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Провоцируют прыщи: названы продукты, запрещенные людям с проблемной кожей

Провоцируют прыщи: названы продукты, запрещенные людям с проблемной кожей

© freepik

Состояние кожи человека во многом зависит от того, чем он питается. Мало кто знает, что некоторые продукты способны провоцировать высыпания, дерматиты и эрозии. Врач-дерматолог Алена Романова назвала мощные аллергены, которые стоит исключить из рациона людям с проблемной кожей.

По словам эксперта, чтобы вылечить эпидермис, нужно придерживаться особой диеты. В первую очередь, человеку необходимо отказаться от кофе, шоколада и алкоголя. Эти продукты провоцируют атопический дерматит.

Также при проблемной коже стоит исключить из рациона цитрусовые, овощи и фрукты красного цвета.

Ранее мы писали о том, как правильно выбрать дыню. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:freepik
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