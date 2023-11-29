«Просто богиня»: Филипп Киркоров оценил фигуру известной певицы

Певец Филипп Киркоров назвал артистку с самой красивой фигурой в российском шоу-бизнесе. По мнению 56-летнего поп-короля, обладательницей этого звания является певица Ани Лорак.

«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя», - сказал Киркоров в эфире шоу «Стол заказов» на RuTv.

Кроме того, артист назвал самых топовых певиц в российском шоу-бизнесе. По его мнению, это Анна Asti и Люся Чеботина. Он выразил надежду, что именно они получат статуэтки премии «Золотой граммофон».

«Все титулы расхватали — кто король, кто Примадонна, кто принц. А Asti придумала себе — царица. И идет смело, молодец, хвалю», — заметил Филипп.

Ранее Киркоров сообщил, что мошенники собирают от его имени деньги в соцсетях. Артист пожаловался на то, что в Сети стали появляться фейковые аккаунты, которые ему не принадлежат. Как выяснилось, мошенники от имени Филиппа пишут его близким с просьбами об инвестициях в несуществующие проекты.