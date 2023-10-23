Пропавшую Ротару заметили на кладбище во всем черном на фоне сообщений о тяжелой болезни

Певица София Ротару впервые за долгое время опубликовала запись в личном блоге. Артистка, предпочитающая теперь скрываться от публики, посетила кладбище во всем черном – на ней были темная куртка, кепка и очки.

На российской сцене, да и в принципе в медийном пространстве Ротару перестала появляться еще с 2021 года. Ходили слухи, что она начала вести закрытый образ жизни из-за проблем со здоровьем, якобы у нее прогрессирующая форма болезни Паркинсона. Однако официальных заявлений по этому поводу не поступало.

Тем не менее, София Михайловна все-таки по какой-то причине прекратила публиковать новые снимки, поэтому многие поклонники даже не знают, как она сейчас выглядит. Однако 23 октября артистка неожиданно вышла на связь, так как в этот день ровно 21 год назад потеряла мужа Анатолия Евдокименко. Он скончался от инсульта.

Для визита могилы супруга Ротару выбрала максимально нейтральный наряд. По всей видимости, при помощи черной одежды, очков и кепки она хотела стать незамеченной. Даже в личном блоге певица не показала лица. Она выставила в социальной сети фото, сделанное со спины.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми уехала из Израиля.

Источник: личный блог Софии Ротару в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)