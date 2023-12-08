Пропавшего дрессировщика Юрия Куклачева обнаружили в исправительной колонии, об этом сообщили в шоу «Малахов».

Уже долгое время о Юрии Куклачеве ничего не слышно. Дрессировщик кошек не появляется на телевидении и не мелькает в новостях. Однако телеведущий Андрей Малахов пригласил Куклачева в свое ток-шоу.

Выяснилось, что он активно ездит по исправительным колониям для несовершеннолетних. Для заключенных дрессировщик периодически проводит воспитательные беседы и показывает свои шоу.

«Смысл в том, что дети, которые попали сюда, все еще люди. Просто обстоятельства сложились так, что их недолюбили, да и окружение не помогло. А я когда-то решил прийти к ним и поговорить по-человечески», - объяснил Куклачев.

По словам дрессировщика, он помог социализироваться более 400 воспитанникам. Одним из них стал Александр Ерохин, который сейчас создал семью. Мужчина благодарен Юрию Куклачеву за наставнические беседы о жизни.

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