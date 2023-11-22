Пропавшая Наталья Ветлицкая вновь появилась на публике: как теперь выглядит звезда 90-х

Певица Наталья Ветлицкая уже долгое время находилась в тени после своего неудачного возвращения на российскую сцену. Несколько лет назад она неожиданно прилетела для съемок шоу журналиста Андрея Малахова и попыталась возродить карьеру. Однако ничего не вышло, и ей пришлось вновь покинуть страну. Теперь же она живет за границей и совсем нечасто появляется на публике.

Недавно же артистка сделала исключение и вышла на связь с поклонниками в социальной сети. На кадрах, что появились в Интернете, уже сложно узнать ту Наталью, которую любили тысячи россиян. Как стало известно, в последнее время Ветлицкая увлеклась духовными практиками и познанием себя. Теперь она уже не выглядит как в бурной молодости, но, тем не менее, преданные фанаты все равно продолжают делать комплименты ее внешности. В комментариях отметили, что артистка продолжает быть «иконой».

«Как отлично выглядит. Впрочем, она никогда плохо и не выглядела»; «Была невзрачная, когда со Смеяном была. Потом расцвела и до сих пор цветет»; «Красавица, была и есть», - поделились своим мнением пользователи.

Ранее в Сети стали активно обсуждать «гангстерский» образ Филиппа Киркорова.

Источник: личный блог Натальи Вертлицкой во «Вконтакте».