Променяла старика на молодого актера: что известно о третьей жене Диброва

Телеведущий Дмитрий Дибров несколько раз пытался построить семью, но все его попытки оканчивались одинаково – разводом. Сейчас он счастлив в браке с моделью Полиной Наградовой. А вот о его предыдущих избранницах мало что известно. Хотя и им удалось наладить жизнь после расставания с журналистом.

Так, третья супруга Диброва Александра Шевченко вышла замуж за молодого красивого актера Яна Ивлеса. С ним ей даже удалось родить долгожданного сына Теодора, ведь с Дмитрием общих детей у нее не было.

Когда Александра получила предложение руки и сердца от телеведущего, она была еще студенткой. Она была младше жениха на 26 лет. Более того, знала его еще с детства, но это не помешало им попробовать жить вместе. Впрочем, брак оказался неудачным. Дибров только и делал что ревновал жену и выдвигал требования к ее внешнему виду. Например, он хотел, чтобы она всегда ходила в красивых платьях и на шпильках.

Вскоре постоянные конфликты и претензии со стороны мужа надоели девушке, и она предпочла развестись.

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Источник: Popcornnews.