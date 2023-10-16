«Пролистнула сценарий, а там без трусов»: звезда фильма «Любовь и голуби» объяснила, почему рано ушла из кино

Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая в фильме «Любовь и голуби», полюбилась зрителям после роли младшей дочери Василия и Надюхи - Оли. Она сыграла девочку: улыбчивую, с распахнутыми глазами и русыми косами. На момент съемок Сизоненко было 12 лет, актриса быстро стала звездой.

Ей стали поступать приглашения на пробы. Однако Сизоненко отвергала их, несмотря на успех первого фильма.

«Меня приглашали на съемки, однажды пролистнула сценарий, а там без трусов, эротическая сцена», - рассказала Сизоненко в эфире шоу «Секрет на миллион». В итоге актриса отказалась от роли.

В 18 лет она вышла замуж, родила сына. Внезапно Сизоненко решила стать моделью. Ее карьера в модельном бизнесе была достаточно успешной, хотя в итоге она выбрала семью, но брак распался. Актриса вышла замуж второй раз, родила сына, но и этот союз просуществовал недолго.

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