Проклятие Булгакова: что на самом деле творилось на съемках «Мастера и Маргариты»

Сериал по культовому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» смотрел практически каждый россиянин. Однако далеко не все любители отечественного кинематографа знают про ленту Юрия Кары, снятую в 1994 году.

Интересно, что фильм вышел на большие экраны лишь спустя 14 лет. При этом актеры, принявшие участие в съемках, на каждой пресс-конференции утверждали, что никакой мистики на площадке не происходило.

Но однажды работу над лентой все же пришлось прекратить. Снимать «Мастера и Маргариту» начали со сцены в варьете. На площадке появился режиссер театра «Эрмитаж» и велел остановить съемочный процесс.

Как оказалось, в театре прорвало трубу, и случилось это как раз в том месте, где хранился отснятый материал. Об этом сообщает Киноафиша.

Сначала Михаил Левитин не поверил в случившееся. Но, как только он убедился в том, что трубу действительно прорвало, то решил прибегнуть к помощи священника, поскольку иначе снимать фильм группа отказывалась.

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