Прохора Шаляпина чуть не убил чемпион мира по дзюдо в центре Москвы

Певец Прохор Шаляпин пострадала на съемках шоу «Дзюдо со звездами». Чемпион мира по дзюдо Алексей Леденев немного не рассчитал силу и едва не задушил артиста.

Как стало известно, Шаляпин стал участником нового проекта вместе с телеведущим Андреем Малаховым, иллюзионистом Сергеем Сафроновым и шоуменом Рустамом Солнцевым. Во время съемок певец дрался с Леденевым, однако все закончилось вызовом врачей. По данным источника, Прохор потерял сознание, и его откачивали медики, которые дежурили на площадке. Через некоторое время он пришел в себя.

«Я чуть переборщил. И Прохор просто отключился — так бывает», - поделился Алексей Леденев.

Ранее стала известна причина, по которой Прохор Шаляпин больше не может позволить себе люксовые вещи из ЦУМа.

Источник: Pravda.ru