Прохор Шаляпин публично прошелся по внешности Волочковой: не скрыла обиду

Певец Прохор Шаляпин назвал ноги балерины Анастасии Волочковой спичками. Своими неосторожными словами артист обидел подругу. Об этом сообщает StarHit.

Встречая Новый 2024 год вместе, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин решили поделиться своим веселым вечером с поклонниками. Балерина и певец наслаждались компанией друг друга в загородном доме, создавая атмосферу радости и уюта.

На видеороликах, опубликованных Анастасией, заметно, как она и Прохор уютно устроились на диване, обсуждая свои воспоминания о прошедшем празднике. Веселое общение включало в себя даже небольшие нарекания певца по поводу пищевых предпочтений балерины. Шаляпин выразил свое недовольство тем, что Волочкова мало ест, прикасаясь к ее ногам и замечая их стройность. В ответ балерина с гордостью продемонстрировала свои ноги и попросила не обрезать их в кадре.

«Как спички!» — прокомментировал увиденное Шаляпин.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова высмеяла участников скандальной вечеринки Ивлеевой.