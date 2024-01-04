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05:00, 04 января 2024
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Прохор Шаляпин публично прошелся по внешности Волочковой: не скрыла обиду

Прохор Шаляпин публично прошелся по внешности Волочковой: не скрыла обиду

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин назвал ноги балерины Анастасии Волочковой спичками. Своими неосторожными словами артист обидел подругу. Об этом сообщает StarHit.

Встречая Новый 2024 год вместе, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин решили поделиться своим веселым вечером с поклонниками. Балерина и певец наслаждались компанией друг друга в загородном доме, создавая атмосферу радости и уюта.

На видеороликах, опубликованных Анастасией, заметно, как она и Прохор уютно устроились на диване, обсуждая свои воспоминания о прошедшем празднике. Веселое общение включало в себя даже небольшие нарекания певца по поводу пищевых предпочтений балерины. Шаляпин выразил свое недовольство тем, что Волочкова мало ест, прикасаясь к ее ногам и замечая их стройность. В ответ балерина с гордостью продемонстрировала свои ноги и попросила не обрезать их в кадре.

«Как спички!» — прокомментировал увиденное Шаляпин.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова высмеяла участников скандальной вечеринки Ивлеевой.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Алла Болеро
Тег:
#внешность
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