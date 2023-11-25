Прокатил слепую старушку: что стало с Леонидом Якубовичем после громкого скандала

Леонид Якубович уже долгое время известен российскому зрителю как ведущий одной из самых популярных передач «Поле чудес». Однако далеко не все поклонники знают, что артист владеет профессией пилота, сообщает News.ru.

Кроме того, шоумен занимается благотворительностью. Леонид Якубович оказывает помощь детским больницам и хосписам.

Однажды он даже пошел на риск и поднял в воздух слабовидящую пенсионерку. Женщина всю жизнь мечтала полетать на вертолете со своим кумиром.

«Меня спросил [первый] замглавы администрации президента [Сергей] Кириенко, не могу ли я покатать на вертолете слепую старушку из дома престарелых в Тверской области. <...> На имя президента пришло письмо из этого дома: самая большая мечта этой бабушки – полетать с Якубовичем», – заявил телеведущий.

При этом совсем недавно Леонид Якубович оказался в самом центре скандала. На народного артиста России ополчилась вся Камчатка, когда он неосторожно сравнил себя с чукчей.

От Леонида Аркадьевича потребовали публичных извинений. Также жители полуострова хотели, чтобы ведущего отстранили от эфира.

Ранее мы писали, что 76-летняя София Ротару несколько раз ложилась под нож хирурга.