«Произошли серьезные изменения»: почему Алла Пугачева больше никогда не сможет петь

Певица Алла Пугачева уже давно завершила музыкальную карьеру, но остаются еще поклонники, которые мечтают ее вновь увидеть на сцене, несмотря ни на что. Сама артистка о своем возвращении на эстраду даже не зарекается, и это не спроста. Дело в том, что Примадонна, если вновь начнет петь на публике, может сильно разочаровать фанатов.

Известно, что Алла Борисовна перестала заниматься творчеством, так как хотела выйти на пенсию и посвятить всю себя семье. Как и положено, она ушла на пике славы, и назад возвращаться не собирается. Впрочем, даже если бы она передумала, выступать как раньше она бы уже не смогла. По мнению продюсера Андрея Юрца, во всем виноват не только возраст вокалистки, но и ее пагубная привычка.

Уже довольно долгое время, несмотря на запреты врачей, Пугачева много курит, а людям, занимающимся музыкой, в принципе противопоказан никотин. Так что голос Аллы Борисовны, вероятно, уже давно не тот, что так любили поклонники.

«У исполнительницы с таким стажем никотиновой зависимости произошли серьезные изменения», - прокомментировал эксперт.

Ранее стало известно, почему Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) проводил больше времени с Лаймой Вайкуле, а не с Пугачевой.

Источник: PopCornNews