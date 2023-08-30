Продолжала курить даже с округлившимся животом: Марину Александрову втянули в скандал

Французы осудили поступок российской актрисы Марины Александровой. Местные женщины даже обратились к властям, чтобы звезда не смогла избежать наказания. Этот забавный случай вспомнил режиссер Александр Адабашьян.

Все произошло на съемках кинокартины «Таяние снегов», в которой брюнетка играла беременную русскую эмигрантку. Действие разворачивалось во Франции.

Адабашьян подчеркнул, что 15 лет назад Александрова курила и на съемках она делала это с накладным животом. Только фот французы не знали, что актриса не была беременной, и устроили настоящий скандал.

«Приходящие актеры и работники площадки приветствовали ее, трогая живот, а она стояла с сигаретой. Кто-то из местных позвонил в мэрию. Пожаловались, почему молодая девчонка с сигаретой на девятом месяце стоит курит, а сотрудники лупят ее по животу», – рассказал деятель искусств.

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