«Проблемы с головой большие»: Вика Цыганова сделала откровенное признание

Певица Вика Цыганова попыталась оправдаться за ряд скандальных заявлений в ходе интервью журналисту Юрию Дудю* (Признан иноагентом на территории РФ). Сначала артистка заявила, что беседа была сгенерирована нейросетью, а потом внезапно призналась, что у нее «проблемы с головой».

«Господи, я не буду вам объяснять, что были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет. И, возможно, не всегда очень хорошо когнитивные у меня устанавливаются. Мне достаточно моего сердца, веры», - написала Цыганова в соцсетях.

После этого она закрыла возможность оставлять комментарии, так как разгневанные поклонники осудили певицу за слова о коллегах по сцене. В частности, Цыганова назвала «нечистью» и «предателями» Олега Газманова и других артистов, выступающих за границей. При этом певице напомнили, что она сама ранее признавалась, что написала альбом о России в Италии.

Позже Цыганова попыталась загладить конфликт и извинилась перед Газмановым, но он решил не вступать в конфликт.

«Хотела Олегу дать второй шанс красиво ответить. Он не ответил», - приводит Kp.ru слова звезды.

Не оставили без внимания и гардероб артистки. Подписчики звезды отметили, что Вика предпочитает носить одежду люксовых брендов.

Ранее муж Вики Цыгановой композитор Вадим Цыганов признался, что обманывал зрителей в 90-е годы. В тот период времени он работал концертным директором в группе «Ласковый май» и помогал продюсеру Андрею Разину создавать клонов коллектива.

*(Признан иноагентом на территории РФ)