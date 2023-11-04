Проблемы с дикцией и глубокие морщины: пережитое горе сильно состарило Ирину Хакамаду

Ирина Хакамада пережила много тяжелых событий: смерть мужа, опасная болезнь единственной дочери, тяжелые расставания. При этом лайф-коуч активно ведет соцсети, где рассказывает людям, как стать счастливыми, а также регулярно появляется на различных интервью.

И вот недавно бывший политик опубликовала в своем микроблоге свежее видео, в котором ответила, как на пути к себе не озлобиться, когда в жизни много боли и страданий.

«Есть одно правило: чем хуже тебе, тем больше помогай другим. Это помогает убрать и собственную тяжесть горя. Это вам серьезно говорю», – отметила Ирина Хакамада.

Блогерша предстала перед подписчиками в круглых очках, черном спортивном костюме и с красным маникюром. Однако фанаты всерьез обеспокоились внешним видом Ирины: у лайф-коуча заметили глубокие морщины, перекошенный рот и проблемы с дикцией. По мнению пользователей Сети, Хакамада выглядит сильно уставшей.

Также, как считают фанаты, за последнее время экс-политик заметно постарела.

«Слава Богу, что я жив и более-менее здоров! Дальше помогайте другим! Не деньгами, не советами, а просто соучастием, состраданием. Помогайте тем, кому хотите, а не всем подряд. Всегда есть, кому помочь. И ваше горе отойдет в сторону. И станет вам легче – рассказывает Ирина.

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