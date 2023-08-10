НАШ ШОУБИЗ
03:00, 10 августа 2023
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Привязывали к кровати: отец Фриске рассказал об ужасах, которые творились с певицей

Привязывали к кровати: отец Фриске рассказал об ужасах, которые творились с певицей

© Freepik

Певица Жанна Фриске умерла после борьбы с тяжелой болезнью в 2015 году. Но родственники до сих пор обсуждают то, что творилось с женщиной в период лечения. Отец звезды Владимир рассказал, что у его дочери были приступы. Ее даже приходилось привязывать к кровати.

Родителям рекомендовали фиксировать пациентку, чтобы она не навредила себе.

«Врачи сказали: если не будете привязывать, она может себе сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Ее ломало сильно. Я не мог на это смотреть», – признался Владимир.

Отец знаменитости вспоминает, что после приступов она просыпалась и ничего не помнила. Тогда она ничего не чувствовала, потому что перед этим теряла сознание.

В беседе с журналистами мужчина рассказал, что на лечение дочери ушло более одного миллиона долларов. У звезды диагностировали глиобластому – неоперабельную опухоль мозга. Спасти Жанну так и не удалось.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев, от которого певица родила сына Платона, рассказал, о чем жалеет после смерти Фриске.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Тег:
#болезнь
Редакция

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