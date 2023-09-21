Приспустила халат: 73-летнюю Надежду Бабкину засняли в пикантном виде

Этой весной Надежде Бабкиной исполнилось 73 года, однако артистка точно не выглядит на свой возраст. Сначала поклонники считали, что вторую молодость звезде подарил любовник Евгений Гор. Несмотря на то, что пара официально не поженилась, поклонники все равно называли артистов супругами.

Однако не так давно Надежда Бабкина рассталась с Евгением Гором и, по слухам, сразу закрутила новый роман с Сергеем Рябовым, который младше нее больше чем на 40 лет.

Накануне 73-летняя певица опубликовала в соцсетях откровенные кадры, на которых она запечатлена в пикантном виде, причем в весьма интимной обстановке. Надежда Бабкина позировала в приспущенном с плеч белом халате и кокетливо смотрела в камеру.

Некоторые поклонники со смехом отметили, что Надежда Георгиевна «давит из себя секс», но без особого успеха.

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