«Пришло время»: Дмитрий Маликов без волос поразил поклонников

Певец Дмитрий Маликов появился в образе рэпера без волос и заявил, что пришло время изменений. Он собрался поменять образ и репертуар.

Об этом артист написал на своей странице в соцсетях. На публикацию обратил внимание сайт «7Дней.ru».

В подписи к фото говорится: «Пришло время поменять образ! И репертуар».

Большинство фанатов стали сокрушаться: «Кто вас надоумил?», «Надеюсь, вы не смените жанр в музыке на рэп или хип-хоп после смены имиджа», «Не надо».

Некоторые поклонники говорили, что им всегда нравился репертуар Маликова – своими композициями артист отличался от других исполнителей. Кто-то говорил, что фанаты поддержат артиста «в любом здравом начинании».

Внимательные поклонники заметили, что это фотошоп: за оригинал был взять снимок рэпера Snoop Dogg.

Ранее сообщалось, что стало с женой Маликова после пластики.