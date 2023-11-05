«Природа отдыхает»: из всех детей Никиты Михалкова поистине талантливым назвали только одного

У культового режиссера Никиты Михалкова есть четверо детей, каждый из которых прославился. Так, старший сын стал ресторатором, младший – кинорежиссером, а обе дочери – актрисами. Только вот Стас Садальский считает поистине талантливыми далеко не всех звездных наследников.

Актер высказал свое мнение о семействе Михалковых в эфире программы RTVI «Легенда». Садальский подчеркнул, что на детях режиссера «природа отдыхает».

Лишь Надежде Михалковой артист дал лестную оценку. Он признался, что с удовольствием снялся бы в фильме у этой «талантливой девочки». Более того, Стас отметил, что был бы не против поработать и с ее знаменитым отцом.

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