Принявшего участие в «Секрете на миллион» Костомарова поймали на лжи с ампутацией

История фигуристка Романа Костомарова потрясла всю общественность. После госпитализации, множества дней, проведенных в больнице и ампутации, поклонники активно следят за жизнью и восстановлением спортсмена. Сам он недавно принял участие в популярном шоу «Секрет на миллион», где рассказал о самых тяжелых днях своей жизни. Но пользователи Сети уличили его во лжи. Об этом сообщает Киноафиша.

Звезда признался в эфире телепрограммы, что кричал от боли, когда ему ампутировали кисти рук и ступни. Знакомые с медицинскими нюансами зрители отметили, что в словах Костомарова есть доля неправды. Дело в том, что во время госпитализации мужчине поставили трахеостому — трубку для дыхания, которую ставят прямо в трахею.

Пользователи пишут, что с ней невозможно не только кричать, но даже разговаривать и шептать. Они назвали рассказ Романа «фантазиями за деньги».

Ранее мы писали о том, как выглядела первая жена Костомарова, из-за которой мать фигуриста ненавидела Домнину.