Приняла удар на себя: на что пошла Людмила Поргина во имя любви

Людмила Поргина прожила в браке с Николаем Караченцовым более 40 лет. Звезда «Приключений Электроника» скончался пять лет назад, и не так давно в Сети всплыло множество тайн из личной жизни советского секс-символа. Об этом сообщает Киноафиша.

До Караченцова Поргина уже дважды была замужем. Первым ее супругом стал актер Михаил Поляк, от которого женщина ушла из-за домашнего насилия.

Во второй раз Людмила Андреевна пошла под венец с каскадером Виктором Корзуном, однако через некоторое время она снова влюбилась.

Актриса решила развестись с мужем и уйти к Караченцову, что сильно разозлило Корзуна. Во время последней встречи он избил Поргину.

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