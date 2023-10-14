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19:00, 14 октября 2023
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«Принимаю поздравления»: на фоне слухов о беременности Клава Кока показала «свою малышку»

«Принимаю поздравления»: на фоне слухов о беременности Клава Кока показала «свою малышку»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Клава Кока поделилась с подписчиками радостной новостью. Певица купила себе машину и подчеркнула, что готова принимать поздравления.

Девушка недавно объявила о романе с финалистом шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Пара встречается уже около полугода, и артистка даже задумывается о создании семьи. Она говорила, что была бы не против родить ребенка от нового возлюбленного. К тому же Клава Кока отметила, что любит детей и точно не хочет ограничиваться одним малышом.

На фоне слухов о беременности исполнительница обратилась к поклонникам в микроблоге с важным признанием. Девушка решилась на приобретение автомобиля.

«Забрала свою малышку и сегодня за рулем! Принимаю поздравления», – заявила Клава Кока.

При этом стоимость покупки певица уточнять не стала. А вот подробностями о личной жизни она делиться больше не намерена из-за негативных комментариев, которыми артистку засыпали после того, как она рассекретила личность бойфренда.

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