«Прилетел ко мне»: женатый Галустян отметил день рождения с другой девушкой

Юморист и телеведущий Михаил Галустян отметил день рождения с другой девушкой. Женатый артист не постеснялся позировать с ней на фото, а она посвятила ему теплые слова.

Популярный актер счастлив в браке уже больше 15 лет, но иногда в СМИ появляются слухи о том, что семья находится на грани развода. Дело в том, что Михаил много времени проводит с другими девушками. Они окружают его и постоянно делают комплименты. Поклонники опасаются, что это плохо сказывается на отношениях Галустяна с женой.

Так, свой день рождения артист провел с коллегой Ольгой Бузовой. Она опубликовала фото с Михаилом и нежно поздравила его с праздником.