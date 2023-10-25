«Прилетел ко мне»: женатый Галустян отметил день рождения с другой девушкой
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Юморист и телеведущий Михаил Галустян отметил день рождения с другой девушкой. Женатый артист не постеснялся позировать с ней на фото, а она посвятила ему теплые слова.
Популярный актер счастлив в браке уже больше 15 лет, но иногда в СМИ появляются слухи о том, что семья находится на грани развода. Дело в том, что Михаил много времени проводит с другими девушками. Они окружают его и постоянно делают комплименты. Поклонники опасаются, что это плохо сказывается на отношениях Галустяна с женой.
Так, свой день рождения артист провел с коллегой Ольгой Бузовой. Она опубликовала фото с Михаилом и нежно поздравила его с праздником.
«Михаил Галустян прилетел ко мне в Китай, чтобы я лично поздравила его с днем рождения. Мы снова рядом, снова вместе. Но уже осваиваем и покоряем другой континент. <…> Спасибо за тебя. С днем рождения. Счастлива быть с тобой в этот день», — цитирует поющую телеведущую Экспресс газета.
Ранее мы писали о том, как Ани Лорак снялась в объятиях горячего испанца.