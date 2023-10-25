Пригрозили полицией: жену комика Ильи Соболева выгнали из самолета с грудным ребенком

Комик Илья Соболев рассказал, как его жену с грудным ребенком чуть не высадили из самолета. Звезда остался недоволен поведением сотрудников авиакомпании и пожаловался на всю страну. Об этом пишет StarHit.

Соведущий Павла Воли в вечернем шоу рассказал, что все произошло во время их отпуска. Они собирались на отдых, но полет не задался. Мужчина летел в экономе, а жену с грудным малышом отправил в бизнес-класс, чтобы им было удобнее. Для этого он повысил класс билета, но на стойке регистрации зачем-то прикрепили ребенка к его билету. А полет был целых восемь часов.

«Я лечу в экономе, и знать не знаю про то, что ребенок теперь привязан ко мне. Тут подходит старший бортпроводник Роман и сообщает, что ребенка нужно убрать от матери, потому что он привязан ко мне», — рассказал юморист.

Супруги не понимали, почему их об этом просят. Их поставили перед трудным выбором, в том числе покинуть самолет.

«В итоге ошиблись они, но выгоняют нас. Предлагают или нам сойти с самолета, или разъединить мать с грудным ребенком, или что бы Наташка села на чье-то место в экономе, но на наше купленное место посадить пассажира», — поделился комик.

Илья был в шоке от поведения сотрудников авиакомпании и пояснил, что им даже пригрозили полицией. Его жена тоже поделилась эмоциями, но пока не опубликовала подробный пост в соцсетях. Она отметила, что раньше любила эту авиакомпанию.

«Как прилечу, расскажу, как они обошлись со мной и Ваней. Просто уроды», — рассказала Наталья.

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