Придется кормить через трубку: состояние Бари Алибасова ухудшилось после отравления

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось после отравления жидкостью для прочистки труб в 2019 году. Подробнее о его здоровье рассказал сын.

По словам родственника, врачи опасаются, что продюсера придется кормить через трубки. Он же этого всячески не хочет и согласен употреблять исключительно жидкую пищу.

«Единственное, что он не хочет сейчас, чтобы ему в рот вставляли какие-то трубки. Говорит: «Я лучше буду пить кашку, чем испытывать этот дискомфорт и ходить по каким-то врачам», - передает слова Алибасова сын. Он обеспокоен состоянием отца.

Стало известно, что у Алибасова продолжает сужаться пищевод.

Сын приобрел на день рождения любимую еду продюсера – японскую мраморную говядину. Ее стоимость - 15 тыс. рублей. Из этой говядины обычно делают стейки, но семье пришлось переделывать мясо в фарш.

«…Еда не помещается в его пищевод. Начал есть — куски начали застревать в горле и полезли обратно», - говорит Алибасов-младший, пожалевший о дорогой покупке.

Он пояснил, что в пищеводе отца постепенно появляются «небольшие наросты» - они делают орган меньше. Когда Алибасову последний раз проводили гастроскопию, то взрослая трубка не пролезла в горло – врачи воспользовались детской.