19:00, 28 августа 2023
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Причина смерти держится в секрете: умерла балерина Светлана Адырхаева
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На 86-м году жизни скончалась балерина Светлана Адырхаева. Об этом сообщает пресс-служба Большого театра.
«Светлана Адырхаева ушла из жизни», — сказано на сайте заведения.
Что стало причиной смерти выдающейся танцовщицы — пока не уточняется. Вместо этого пресс-служба театра отметила, что знаменитость несколько лет боролась с опасным заболеванием.
Напомним, что после 1955 года Адырхаева стала артисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы имени М.И. Глинки.
В 1984 году знаменитость получила звание Народной артистки СССР.
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