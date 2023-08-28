Причина смерти держится в секрете: умерла балерина Светлана Адырхаева

На 86-м году жизни скончалась балерина Светлана Адырхаева. Об этом сообщает пресс-служба Большого театра.

«Светлана Адырхаева ушла из жизни», — сказано на сайте заведения.

Что стало причиной смерти выдающейся танцовщицы — пока не уточняется. Вместо этого пресс-служба театра отметила, что знаменитость несколько лет боролась с опасным заболеванием.

Напомним, что после 1955 года Адырхаева стала артисткой балетной труппы Челябинского государственного академического театра оперы имени М.И. Глинки.

В 1984 году знаменитость получила звание Народной артистки СССР.

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