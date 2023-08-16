Превратилась в куклу: невестка Орбакайте кардинально переделала внешность

Сын Кристины Орбакайте и его избранница уже несколько месяцев находятся в США. Там они начали жизнь с нуля. Пока Никита Пресняков занимается своей карьерой, Алена Краснова тоже зря время не теряет. В личном блоге девушка показала, как развлекается в другой стране.

Недавно возлюбленная Никиты посетила Барби-вечеринку. Несмотря на то, что розовый цвет стал основополагающим для мероприятия, девушка появилась в прозрачном сером платье. Посмотрев на новые снимки Алены, пользователи Сети отметили ее сходство с популярной куклой.

К слову, сама невестка Орбакайте оставила без ответа комментарии фолловеров.