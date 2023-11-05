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21:00, 05 ноября 2023
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Превратилась в Голлума: жена Станислава Бондаренко стала «жертвой хирурга»

Превратилась в Голлума: жена Станислава Бондаренко стала «жертвой хирурга»

© Freepik

38-летний Станислав Бондаренко женат на модели и бизнес-леди Ауирке Алехиной. Пара растит двух дочерей. Несмотря на то, что звезда фильма «Большое небо» счастлив в браке, фанаты нередко критикуют его выбор.

Супруга актера не скрывает, что прибегала к услугам пластического хирурга. Однако некоторые подписчики в соцсетях считают, что этим она сделала только хуже.

Так, по словам хейтеров, модель испортила свою внешность пластикой и стала похожа на одного из персонажей «Властелина колец».

«Угораздило найти такое чудо-юдо. Видимо, этот Голлум требовал от него кольцо», «Очередная жертва хирурга», – отмечают пользователи Сети.

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Редакция
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