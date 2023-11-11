Пресняков признался в чувствах к другой девушке на публике: Подольская была в бешенстве

Звездная пара Владимир Пресняков и Наталья Подольская вызывают восхищение у фанатов. Супруги часто выходят вместе в свет, устраивают романтические вечера и признаются друг другу в любви. Но недавно артист позволил себе лишнего и заявил о чувствах к другой женщине. Об этом сообщает Экспресс газета.

Недавно влюбленные побывали на светском мероприятии, где журналисты поинтересовались у Преснякова, с кем бы он спел дуэтом. Он признался, что рассмотрел бы только одну кандидатуру – молодую певицу и актрису Валю Карнавал. Ей всего 21 год, но она уже имеет миллионы поклонников и роскошные формы.

Наталья слушала речи мужа, который проболтался, а она поспешила его исправить.

«Во-первых, она мне симпатизирует», — вмешалась в речь мужа певица.

«Нет, я ей симпатизирую, о чем она сама говорила. И она мне», — продолжил Владимир.

Многих пользователей Сети удивило признание артиста, особенно при его супруге. Подольская попыталась сохранить улыбку и прикусила язык.

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