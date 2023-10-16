«Прелесть какая!»: Филипп Киркоров уехал из России, бросив дома детей

Филипп Киркоров оставил детей в России и уехал за границу, об этом сообщает Первый женский.

Поп-певец рассказал в соцсетях, что улетел из России. Киркоров показал кадры из китайского города Гуанчжоу. По словам исполнителя, он приехал в Китай по делам, но не уточнил каким именно.

«Ну что же, настроение дня — добро пожаловать в Гуанчжоу! Как это меня судьба занесла меня в эту замечательную, дружественную нам страну? А что я буду тут делать — большой-большой секрет!» – рассказал он.

Певец посетил главную площадь города и восхитился местными красотами.

«Прелесть какая! Красота! Лепота», — заявил Киркоров.

Отметим, что поп-король не взял с собой детей Мартина и Аллу-Викторию, они остались в Москве.

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