Предстоит операция: дочь Леонида Гайдая и Нины Гребешковой оказалась в больнице

Единственная дочь Леонида Гайдая и Нины Гребешковой экстренно госпитализирована, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщают журналисты, Оксана Гайдай плохо почувствовала себя накануне. Ее госпитализировали в одну из столичных больниц с диагнозом желчнокаменная болезнь. Сейчас женщина находится в одноместной палате хирургического отделения, ее ждет операция. Врачи рассчитывают, что дочь знаменитого режиссера выпишут уже через несколько дней.

Напомним, 67-летняя Оксана Гайдай является единственным ребенком режиссера Леонида Гайдая. Женщина еще в юности заявляла, что не хочет публичной жизни и отказывалась от предложений сыграть в кино. В итоге Оксана пошла работать в банковскую сферу, где стала специалистом.

Впрочем, одну роль Оксана все же сыграла - в возрасте 6 лет девочка снялась в предпоследнем фильме деда «Частный детектив, или Операция “Кооперация”», сыграв внучку героини Натальи Крачковской.

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