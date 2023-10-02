Представилась другим человеком: дочь Толкалиной призналась, что ее первая встреча с мужем началась со лжи

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вспомнила, как познакомилась с будущим мужем Никитой. Об этом она рассказала в свежем выпуске шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

22-летняя Мария сообщила, что их первая встреча с возлюбленным произошла на остановке. Девушка тогда еще училась в школе и ждала троллейбус после занятий у репетитора. Молодой человек стоял вместе со своими друзьями, и Мария решила подойти к ним.

«Никита так на меня смотрит, и я понимаю, что партнерское окно вокруг нас открывается. Я села с ним рядом, стала рассказывать про дополнительные занятия по истории искусства. И он такой: «Ой, как интересно, ты, наверное, замерзла…» А я вообще не замерзла! Но он настаивает: «На тебе мою рубашку!» И он снимает эту рубашку, остается в футболке и говорит: «Дай мне свой номер телефона, это моя любимая рубашка, ты мне ее вернешь!» – рассказывает звездная наследница.

Через некоторое время они встретились снова. Пара решила прогуляться на Чистых прудах. По словам Марии, Никита тогда очень переживал. Он подготовил для спутницы коробку с бумажками, на которых были написаны вопросы. Только вот далеко не на все из них девушка отвечала честно.

«Во-первых, я наврала ему, что мне больше лет, я в старших классах училась. Во-вторых, я соврала, как меня зовут – представилась Маргаритой», – раскрыла гостья передачи.

Настоящее имя Маши, а также ее происхождение молодой человек узнал на первом свидании, а правда про возраст вскрылась лишь спустя несколько месяцев. Как передает 22-летняя Михалкова-Кончаловская, Никита сильно впечатлился, узнав о ее семье: он сидел с серьезным лицом и кивал.

«Но в его глазах было видно: ага, это значит, что надо очень стараться! Но он очень сильно старался», – добавила она.

Ранее мы писали, что актрису Светлану Светличную насильно удерживают в психбольнице.