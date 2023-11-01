Предприятие несет убытки: почему бизнес Николаева провалился

Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз убежден, что бизнес артиста обречен на провал. Об этом он сообщил порталу News.ru.

По мнению эксперта, с выбранным названием Николаев не добьется успеха: его дело станет убыточным. Вадим считает, что современные женщины не будут пить вино под такой торговой маркой. Кроме того, он отметил, что покупатели при выборе вина обращают внимание на этикетку, название и страну-производителя. Как выяснилось, большинство россиян предпочитает импортный алкоголь.

«Неинтересный бренд. «Выпьем за любовь» — красивая мелодичная песня, хороший тост, но не название для вина», — пояснил Вадим.

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