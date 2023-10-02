Предложила присоединиться: Семенович рассказала, как спастись от измен

Певица Анна Семенович ответила, как спасается от измен. По словам сексуальной артистки, мужчинам иногда полезно смотреть фильмы для взрослых, а женщины могут к ним присоединиться. Об этом сообщает Пятый канал.

Поклонницы часто спрашивают у звезды советы, особенно, которые касаются личной жизни. Анна не скрывает, что умеет соблазнять мужчин, которые просто теряют от нее голову. Но певица не исключает, что они могут иногда смотреть фильмы для взрослых. Она не видит в этом ничего плохого и советует женщинам тоже смотреть эротические видео. Звезду удивила негативная реакция подписчицы на то, что муж занимается подобными делами.

Более того Анна уверена, что это спасает от измен.

«Это фантазия мужская, это нормально, у мужчин такое бывает, они фантазируют. Будьте более легкой, более гибкой. Пофантазируйте вместе с ним», – советует поп-дива.

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