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12:00, 11 октября 2023
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Позировали вместе: вдова Кобзона появилась на публике с мужчиной

Позировали вместе: вдова Кобзона появилась на публике с мужчиной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Легендарный певец Иосиф Кобзон ушел из жизни пять лет назад. После смерти мэтра все внимание прессы приковано к его вдове Нелли Кобзон, которая занимается благотворительностью и иногда выходит в свет. Поклонники уверены, что у прекрасной женщины нет отбоя от ухажеров, но она обычно бывает на публике в гордом одиночестве. Правда, недавно ее заметили с мужчиной. Об этом пишет Экспресс газета.

Нелли Михайловна посетила мероприятие по случаю дня рождения продюсера и журналиста Александра Митрошенкова. Она была в хорошем настроении и позировала фотографам. На празднике была и актриса Олеся Судзиловская. Она опубликовала кадры с вечера, на одном из которых вдова Кобзона стояла рядом с высоким мужчиной в очках. Сама Нелли выглядела великолепно – с элегантной прической и красной помадой. Многие решили, что она расцвела из-за новой влюбленности.

Позировали вместе: вдова Кобзона появилась на публике с мужчиной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Но оказалось, что рядом с женщиной позировал муж Судзиловской Сергей Дзебань.

«Красивый, изящный вечер! Александр Викторович, спасибо Вам большое! Еще раз поздравляю Вас с днем рождения с пожеланием здоровья, благополучия, мира!» — написала Судзиловская под публикацией.

Ранее мы писали о том, что разрушившая брак Меладзе с Брежневой певица заявила о себе. Она снялась в объятиях продюсера.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#слухи
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