Позировали вместе: вдова Кобзона появилась на публике с мужчиной

Легендарный певец Иосиф Кобзон ушел из жизни пять лет назад. После смерти мэтра все внимание прессы приковано к его вдове Нелли Кобзон, которая занимается благотворительностью и иногда выходит в свет. Поклонники уверены, что у прекрасной женщины нет отбоя от ухажеров, но она обычно бывает на публике в гордом одиночестве. Правда, недавно ее заметили с мужчиной. Об этом пишет Экспресс газета.

Нелли Михайловна посетила мероприятие по случаю дня рождения продюсера и журналиста Александра Митрошенкова. Она была в хорошем настроении и позировала фотографам. На празднике была и актриса Олеся Судзиловская. Она опубликовала кадры с вечера, на одном из которых вдова Кобзона стояла рядом с высоким мужчиной в очках. Сама Нелли выглядела великолепно – с элегантной прической и красной помадой. Многие решили, что она расцвела из-за новой влюбленности.