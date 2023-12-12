Появился честный снимок Волочковой без макияжа: вызвала смех синими бровями

Балерина Анастасия Волочкова стала объектом насмешек из-за фотографии без макияжа, которую она опубликовала в своих социальных сетях.

На снимке артистка балета предстала перед поклонниками в домашней обстановке, сидя на диване, без нанесенного макияжа и укладки. В подписи к фотографии Волочкова отметила, что хотя на ее лице нет косметики, она окружена уютом и домашней красотой, добавив, что многие говорят, что она выглядит естественнее без макияжа.

Однако не все ее поклонники оценили такую откровенность звезды. В комментариях к публикации появилось множество язвительных замечаний относительно ее внешности.

«С синими бровями невозможно выглядеть естественнее», «А есть те, которые без косметики и макияжа выглядят неестественно?», «Ну на фейсе же фильтр! А так да, все естественно: и поза, и цветы», – цитирует пользователей Сети портал ladys.media.

Ранее стало известно о последствиях 10-летнего алкоголизма Волочковой.