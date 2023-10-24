Поведение Разина возмутило Лолиту: певица резко ответила продюсеру на пожелания смерти

Певица Лолита за кулисами шоу «Суперстар!» эмоционально высказалась о проклятиях продюсера Андрея Разина. Напомним, он пообещал, что все артисты, выступившие на концерте памяти певца Юрия Шатунова, умрут или заболеют.

Комментарий Лолиты по поводу проклятий Разина приводит сайт Kp.ru.

Артистка заявила, что узнала о проклятиях из Сети.

«Разин сказал, что все, кто выйдут на сцену, сдохнут. Мол, уже сдохли несколько артистов, потому что Разин им так пожелал… Так и хочется… сказать: «Разин, … конченый!» - резко отреагировала Лолита.

Концерт в память о Шатунове состоялся 17 октября. Незадолго до этого Разин предупредил артистов, что если они выйдут на сцену, то будут прокляты. Чем вызвано такое поведение продюсера, никто из звезд не понимает.

Ранее Лолита заговорила о внуках. Поклонники даже восприняли ее слова как намек на пополнение в семействе.