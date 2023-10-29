«Потеряла шарм»: Ирина Пегова ответила на критику своей внешности после похудения

Ирина Пегова прокомментировала слухи о своем экстремальном похудении. В беседе с Kp.ru актриса отметила, что каждый день встает на весы.

Звезда кино часто выходит на связь с подписчиками в соцсетях. В последнее время фанаты стали все чаще задавать Пеговой вопросы по поводу ее веса. Некоторые поклонники переживают, что актриса стала слишком стремительно сбрасывать килограммы.

«Так сильно похудела! Зачем?!», «Нет больше той очаровательной Ирины Пеговой с приятными формами. Сразу потеряла свой шарм», – отмечают пользователи Сети.

При этом сама знаменитость опровергает эту информацию. Ирина Пегова призналась, что уже много лет находится в одном весе.

«Это неправда, что я похудела. Я встаю на весы каждый день. Уже много лет вешу 63 килограмма плюс-минус два кило», – заявила она.

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