Потеряла миллионы: Королева после развода отдала все Игорю Николаеву

Наташа Королева призналась, что оставила купленное ею в браке с Игорем Николаевым жилье в Майами бывшему мужу.

По словам певицы, содержать такое жилье – дорогое удовольствие, поэтому было решено отдать его более обеспеченному человеку на тот момент.

Не все по примеру Королевы готовы начать жизнь с чистого листа. Некоторые готовы биться даже за самое мелкое имущество.

По данным Mash, недавно 31-летний москвич потребовал у жены вернуть ему игровую приставку, шайбу с подписью Ильи Ковальчука и футболку Manchester United.

Еще одна история приводится на сайте gazetametro.ru. Один мужчина во время развода решил вынести единственную вещь, которую он купил во время брака – телевизор. Но не смог его снять с кронштейна. По словам женщины, она долго смеялась из-за перекошенного на стене телевизора.

Юрист Павел Орват напомнил, что бывшие партнеры не имеют право забирать чужое.

«В противном случае можно написать заявление в полицию», – сказал юрист.

Он добавил, что доказательством владения могут послужить чеки или квитанции на данные предметы.

Ранее мы писали о том, как жена Николаева рассказала о его приемной дочери.