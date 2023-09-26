Потерял сознание на глазах у детей: Олег Газманов пережил клиническую смерть

Певец Олег Газманов – один из тех отечественных артистов, кто может даже в почтенном возрасте похвастаться крепким здоровьем. Он не забывает про спорт и ведет здоровый образ жизни. Однако однажды даже такой подход и стремление к долгожительству не смогли помочь ему, и он едва не умер на глазах у детей.

Произошло это еще в 90-х. Газманов был в прекрасном расположении духа и готовился отвечать на вопросы отдыхающих в лагере «Артек» ребят. Но при подготовке сцены не учли, что аппаратура должна быть заземлена. Стоило вокалисту только дотронуться до микрофона, как его тут же ударило током.

Олег Михайлович сразу потерял сознание, и его пришлось реанимировать. Так он пережил клиническую смерть, которую сейчас до сих пор вспоминает с ужасом.

«Что было после — ничего не помню. Оказывается, меня хорошенько ударило током, который прошел по всему телу. Я увидел себя сверху», - рассказывал Газманов.

Ранее Владимир Винокур раскрыл настоящую фамилию Олега Газманова.

Источник: «Судьба человека», Россия 1.