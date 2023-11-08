Куда пропал потерявший семью актер Александр Балуев

Актер Александр Балуев после развода и операции стал реже появляться на экранах. Журналисты News.ru выяснили, куда пропал артист.

У Балуева была насыщенная личная жизнь, а в 2003 году он женился на польской журналистке Марии Урбановской после 10 лет отношений. У них родилась дочь, но супруги развелись в 2013 году. По словам звезды, женщине было сложно привыкнуть к повышенному вниманию со стороны публики, поэтому она уехала в Польшу.

После развода Александр остался жить в деревне. У него есть дом в элитном поселке Подмосковья. В 2021 году мужчина заболел COVID-19. Также есть информация, что за два года до этого он перенес операцию, но ее подробности неизвестны.

Сейчас Балуев много работает и принимает участие в различных проектах. Он снимался в фильмах «Беспринципные в деревне», «Арбатские тайны», «Вызов». Кроме того, артист выходит на театральную сцену в постановке «Маскарад» новосибирского драматического театра «Красный факел» и гастролирует с антрепризой «Признание».

Звезда в беседе с журналистами рассказывал, что никуда не пропадал. Он много работает, поэтому на светские мероприятия у него времени нет.

«Планируется выход новых лент, вы о них скоро узнаете. И работа в театре происходит», — делился актер.

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