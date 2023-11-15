Потенциальный покупатель замка Примадонны рассказал, во что превратит его

Замок певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь находится в продаже уже долгое время. Его стоимость составляет сотни миллионов рублей. Покупатель до сих пор не нашелся. Лишь иногда появляются потенциальные владельцы поместья. Среди них — шоумен Андрей Ковалев. В беседе с Teleprogramma.pro он рассказал, как бы распорядился домом Примадонны, если бы приобрел его.

Что касается стоимости замка, то шоумен считает ее крайне завышенной. Ковалев заявил, что максимум отдал бы за поместье в подмосковной деревне Грязь 150 миллионов рублей, но никак не миллиард рублей, так как строение весьма специфическое. Также в беседе с журналистами Андрей рассказал, под какие цели смог бы использовать новоприобретенное имущество.

«Я смогу потом замок под свадьбы сдавать. Но опять же, его придется перекраивать, так как там нет больших комнат для банкета», — заявил Ковалев.

В настоящий момент Пугачева, ее супруги и дети проживают на Кипре. До этого они располагались в Израиле, куда приехали из России.

Ранее стало известно, что внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова объявили в розыск на территории РФ. Молодой человек задолжал налоговой крупную сумму.