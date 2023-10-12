Постоянно сравнивали с Высоцким: этот певец стал живой легендой, хотя не хотел быть артистом

Певец Александр Розенбаум имеет миллионы поклонников и уже не представляет свою жизнь без музыки, но в юности даже не мечтал стать артистом. Он пошел учиться на врача и только после окончания института решил освоить творческую профессию.

Преданные поклонники отмечают, что ранние песни артиста напоминали хиты легендарного Владимира Высоцкого. Розенбаум признавался, что его вдохновляет творчество Высоцкого, но был недоволен сравнениями.

«Александр Яковлевич очень переживал по этому поводу. Потому что Высоцкий уже есть, а второй зачем? Ему хотелось быть самостоятельной фигурой», — делилась жена поэта Александра Дольского в беседе с журналистами.

Оказалось, что в одно время концерты Александра даже были под запретом, но он не оставил любимое дело. В итоге он стал настоящей легендой, а его хиты знают миллионы слушателей.

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Источник: «Киноафиша»