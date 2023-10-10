Вечные скандалы, крики, слезы: Регина Тодоренко рассказала о серьезных проблемах в семье

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что устала от вечных ссор ее сыновей. Дети никак не могут поладить и постоянно отбирают друг у друга игрушки. Об этом сообщает «The Voice».

«Эти двое меня чуть не довели», – пожаловалась Регина.

В доме Тодоренко постоянно звучат крики и детский плач. Ее старший ребенок Михаил вечно толкается, ставит подножки, набрасывается на брата и пугает его. При этом младший сын Мирослав дерется всем, что есть под рукой, обирает игрушки у брата и задирается.

Ведущая «Орла и решки» призналась, что ей иногда сложно справиться с эмоциями. Знаменитость отмечает, что, когда она была еще ребенком, родители всегда наказывали старших детей, не разобравшись, кто прав, а кто виноват. Однако она не хочет разжигать ревность и ненависть Михаила к Мирославу.

«Перед вторыми родами я прошла курс адаптации детей друг к другу, но в какой-то момент мне казалось, что все эти рекомендации, книги, психологи не помогают. Хотя я даже не представляю, как было бы, если бы я не подготовилась. Наверное, орала бы на старшего постоянно, винила бы его, потому что зачастую нас учат, что виноват старший ребенок», – поделилась звездная мама.

Так, певица вместе с мужем на протяжении года учили Михаила правильно общаться с братом, в результате чего он стал более терпеливым, ответственным и теперь пытается контролировать свои эмоции.

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