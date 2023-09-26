Постарела на 10 лет: неузнаваемая Проскурякова сильно сдала из-за болезни Николаева

Неузнаваемая Юлия Проскурякова постарела на 10 лет из-за болезни Игоря Николаева. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В сентябре 2023 года стало известно о проблемах с сердцем Николаева. По данным СМИ, Игорь перенес коронарное шунтирование после случившегося инфаркта. Известно, что сейчас он проходит реабилитацию в одном из столичных центров. Проскурякова никак не комментирует состояние супруга. На днях Юлия поделилась новым кадром, который привлек внимание публики.

Артистка показала фото со съемочной площадки. На нем знаменитость позирует в красном брючном костюме и с ярким макияжем. В Сети отметили, что Проскурякова выглядит старше своих лет. По предположениям россиян, изменения во внешности Юлии связаны с пережитым стрессом из-за супруга.

Отметим, что сама артистка никак не отреагировала на высказывание фолловеров.

Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев показал Проскурякову с ребенком на руках. Подробности смотрите в этой статье.