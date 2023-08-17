НАШ ШОУБИЗ
23:00, 17 августа 2023
1 мин.

Последняя надежда: дочь тяжелобольной Заворотнюк отправилась к священнику

Последняя надежда: дочь тяжелобольной Заворотнюк отправилась к священнику

© freepik

Близкая подруга Анны Заворотнюк предложила ей стать крестной мамой для ее дочери. Наследница известной актрисы ответственно подошла к этому вопросу, вот почему она отправилась на собеседование к батюшке. Только после личного разговора священник решит, может ли Анна стать крестной.

«У меня такое впервые, и мне очень волнительно», — высказалась Заворотнюк.

Напомним, что совсем недавно Анна вернулась из ОАЭ в Россию. Дочка Анастасии Заворотнюк провела там почти полгода. По словам знаменитости, сейчас в Дубае невозможно находиться из-за наступившей жары. Вот почему она решила провести остаток лета в прохладной Москве.

Источник фото:freepik
Источник:kp.ru
Теги:
#новости звезд
,
#новости шоу-бизнеса
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.