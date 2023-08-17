Последняя надежда: дочь тяжелобольной Заворотнюк отправилась к священнику

Близкая подруга Анны Заворотнюк предложила ей стать крестной мамой для ее дочери. Наследница известной актрисы ответственно подошла к этому вопросу, вот почему она отправилась на собеседование к батюшке. Только после личного разговора священник решит, может ли Анна стать крестной.

«У меня такое впервые, и мне очень волнительно», — высказалась Заворотнюк.

Напомним, что совсем недавно Анна вернулась из ОАЭ в Россию. Дочка Анастасии Заворотнюк провела там почти полгода. По словам знаменитости, сейчас в Дубае невозможно находиться из-за наступившей жары. Вот почему она решила провести остаток лета в прохладной Москве.