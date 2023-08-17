После скандала с Хайдаровым Любовь Успенская приняла важное решение: певица официально покидает Россию

Любовь Успенская в последнее время часто оказывается в центре внимания. Поддержав певицу Славу в ее борьбе со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, артистка столкнулась с серьезными проблемами.

Хайдаров не пожелал мириться с нападками в свой адрес и начал войну, которая получила в народе название «силиконовая».

При этом крупный скандал не мешает Успенской строить карьеру. В своем микроблоге артистка анонсировала новый концерт, в котором даже примет участие ее дочь Татьяна Плаксина.

Ради выступления певице придется уехать из России. Как официально объявила Любовь Успенская, концерт пройдет в Ереване.

Ранее мы писали, что невестка Кристины Орбакайте превратилась в куклу.