НАШ ШОУБИЗ
07:00, 17 августа 2023
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После скандала с Хайдаровым Любовь Успенская приняла важное решение: певица официально покидает Россию

После скандала с Хайдаровым Любовь Успенская приняла важное решение: певица официально покидает Россию

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Любовь Успенская в последнее время часто оказывается в центре внимания. Поддержав певицу Славу в ее борьбе со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, артистка столкнулась с серьезными проблемами.

Хайдаров не пожелал мириться с нападками в свой адрес и начал войну, которая получила в народе название «силиконовая».

При этом крупный скандал не мешает Успенской строить карьеру. В своем микроблоге артистка анонсировала новый концерт, в котором даже примет участие ее дочь Татьяна Плаксина.

Ради выступления певице придется уехать из России. Как официально объявила Любовь Успенская, концерт пройдет в Ереване.

Ранее мы писали, что невестка Кристины Орбакайте превратилась в куклу.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#певица
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