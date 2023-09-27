После новостей о помолвке: Светлана Ходченкова показала живот

В одном из столичных кинотеатров прошла премьера фильма «Повелитель ветра», в котором говорится о кругосветном полете на воздушном шаре Федора Конюхова. На торжественном мероприятии собрались многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и знаменитая актриса Светлана Ходченкова. Об этом сообщает Экспресс газета.

В последний раз звезда выходила в свет очень давно, поэтому ее присутствие на премьере стало приятной новостью для поклонников. Актриса появилась на публике в экстравагантном образе. Она выбрала короткий топ, оголивший живот, длинную кожаную юбку с разрезом спереди, короткую кожаную куртку и ярко-красные туфли на каблуке.

Светлана Ходченкова решила не перебарщивать с макияжем и нанесла минимальное количество косметики. Волосы девушка собрала в слегка небрежный хвост. Фанаты оказались в восторге от образа знаменитости и засыпали ее комплиментами.

«Неизменно стильная», «Прекрасная, стройная и подтянутая», «Роскошная красотка», «Отлично выглядите, Светлана», – прокомментировали пользователи Сети.

А ведь совсем недавно в СМИ обсуждали возможную помолвку Ходченковой. В августе девушка выложила фотографию, на которой подписчики заметили одну важную деталь – кольцо с бриллиантом.

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