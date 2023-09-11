Пошла на это ради дочерей: что известно о прошлом матери Наташи Королевой

77-летняя мать певицы Наташи Королевой обосновалась в Майами. При этом она регулярно приезжает в Россию, чтобы повидаться с любимыми дочерями и внуком.

Людмила Порывай родилась в простой семье из Киева, ее мать трудилась на швейной фабрике, а отец зарабатывал на жизнь водителем. Девушка мечтала о лучшей жизни и решила построить музыкальную карьеру. Она закончила Киевскую консерваторию, а потом вышла замуж и подарила супругу двоих детей.

Отца дочерей Порывай не стало в 53 года, и все заботы о семье легли на плечи «мамы Люды». Ей приходилось одной вести быт, воспитывать детей и зарабатывать деньги. Об этом сообщает Киноафиша.

В 2012 году, когда младшая дочь Людмилы Наталия уже блистала на сцене среди других звезд эстрады, Порывай появилась на российском телевидении. Она вела кулинарное шоу «Время обедать».

Не так давно мама Наташи Королевой переехала в Майами, однако она часто приезжает в Россию, ведет соцсети, а недавно заявила, что намерена зарабатывать, записывая на заказ видеопоздравления для именинников.

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